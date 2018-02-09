Рестораторы Пхенчхана отвергли требование властей не подавать собачатину

Абсолютное большинство ресторанов в олимпийском Пхенчхане, где сегодня, 9 февраля, состоится церемония открытия Олимпийских игр, проигнорировали просьбу местных властей не подавать блюда из собачатины, пишет Daily Mail.

Ранее власти направили обращения в 12 ресторанов города, которые специализируются на блюдах из мяса собак. Чиновники требовали, чтобы на время Игр в заведениях перестали подавать блюда из четвероногих друзей. Но на просьбу откликнулись лишь два заведения общественного питания.

Владельцы ресторанов завалили чиновников жалобами. Как рассказал один из представителей власти Ли Ен Бэ, некоторые заведения попробовали подавать вместо собачатины свинину, но число посетителей резко снизилось, потому они отвергли идею отказа от привычного меню. Чтобы не испугать иностранцев, рекламу еды из собачатины заменили на указатели нейтральных блюд вроде супа из козлятины.

Как передает РИА «Новости», ежегодно жители Южной Кореи съедают до миллиона собак. Блюда из этого мяса считаются деликатесом. По мнению корейцев, они благотворно влияют на здоровье. Тем не менее, зоозащитники уже неоднократно запускали онлайн-петиции с призывом запретить есть собак, а также проводили протестные акции в Сеуле.

Пхенчхан, Иван Гридин

Пхенчхан. Другие новости 08.02.18

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