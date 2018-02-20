российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 февраля 2018, 08:59 мск

В мире

Полицейские спасли жизнь мальчику на хоккейной арене в Пхенчхане

Полицейский из Канады Фрэнк Мартино вместе южнокорейским коллегой Йоном Ги Мином спасли жизнь восьмилетнему мальчику во время матча сборных Канады и Чехии по хоккею на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает телеканал CBC.

ЧП случилось у входа на арену. Мальчик упал без сознания. Полицейские решили оказать ему помощь. Выяснилось, что ребенок подавился рисовым пирогом. Стражи порядка быстро поняли в чем дело и сумели оказать ему квалифицированную помощь. По данным телеканала, спасшие жизнь мальчику полицейские получили грамоты от полицейского управления южнокорейской провинции Канвондо.

Как напоминает «Р-Спорт», игра сборных Канады и Чехии состоялась 17 февраля в Канныне и завершилась победой чешской команды по буллитам (3:2).

Пхенчхан, Иван Гридин

Пхенчхан. Другие новости 20.02.18

Глава Казахстана утвердил новый алфавит на латинице. / Венесуэла объявила о старте продаж собственной криптовалюты петро. / Киев унижен: Лукашенко обговаривает ввод своих войск в Донбасс напрямую с американцами. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Олимпиада-2018

«Терять нечего, будем отжигать»: российские танцоры на льду нацелены на награду Олимпиады

МОК: в допинг-пробы российского спортсмена могли что-то подмешать

Лыжники добавили в копилку России серебро в эстафете

Российские хоккеисты всухую обыграли США

Лыжницы принесли России бронзу в эстафете на Олимпиаде

Российские хоккеистки разгромили Швейцарию и попали в полуфинал Олимпиады

Конькобежка Наталья Воронина принесла России восьмую медаль Олимпиады

Российские хоккеисты разгромили Словению во втором олимпийском матче

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Олимпиада-2018,

Новости партнеров