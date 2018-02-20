Полицейские спасли жизнь мальчику на хоккейной арене в Пхенчхане

Полицейский из Канады Фрэнк Мартино вместе южнокорейским коллегой Йоном Ги Мином спасли жизнь восьмилетнему мальчику во время матча сборных Канады и Чехии по хоккею на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает телеканал CBC.

ЧП случилось у входа на арену. Мальчик упал без сознания. Полицейские решили оказать ему помощь. Выяснилось, что ребенок подавился рисовым пирогом. Стражи порядка быстро поняли в чем дело и сумели оказать ему квалифицированную помощь. По данным телеканала, спасшие жизнь мальчику полицейские получили грамоты от полицейского управления южнокорейской провинции Канвондо.

Как напоминает «Р-Спорт», игра сборных Канады и Чехии состоялась 17 февраля в Канныне и завершилась победой чешской команды по буллитам (3:2).

Пхенчхан, Иван Гридин

Пхенчхан. Другие новости 20.02.18

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