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Четверг, 22 февраля 2018, 14:41 мск

В мире

В Сирии засветился новейший российский истребитель (ВИДЕО)

Фото: Минобороны РФ

В соцсетях появилось видео пролета новейших российских истребителей. Кадры были сделаны в Сирии. Видео опубликовано в Twitter пользователем Wael Al Hussaini.

На видео запечатлены две боевые машины с выпущенными шасси, заходящие на посадку. Потом камера ушла в сторону, и в объектив попал похожий по очертаниям новейший российский самолет КБ Сухого, вероятно, Су-35.

Как передает «Лента.ру», 22 февраля тот же пользователь сообщил, что ВКС РФ разместили на военной базе Хмеймим два новейших истребителя пятого поколения. Он также заявил, что на территорию Сирии прибыли четыре истребителя Су-35, четыре штурмовика Су-25 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

Как отмечает «МК», опытно-боевая эксплуатация предполагает, что на новых истребителях будет отрабатываться тактика их боевого применения.

Су-57 – первый многофункциональный истребитель РФ пятого поколения, разработанный ОКБ имени П.О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА». Машина оснащена 30-миллиметровой автоматической авиационной пушкой, может нести на своем борту ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также авиабомбы различных видов.

На данный момент Минобороны РФ никак не комментирует данное видео, как и прибытие новейших самолетов на территорию Сирии.

В мире. Другие новости 22.02.18

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