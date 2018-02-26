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Понедельник, 26 февраля 2018, 14:12 мск

Технологии

Минобороны перебросило в Сирию 4 новейших истребителя Су-57 из 12 построенных

Фото: Минобороны

Принципиальное решение об отправке новейших российских истребителей Су-57 в Сирию было принято по итогам закрытого показа самолета на авиасалоне в Жуковском, рассказал «Коммерсанту» источник в оборонной промышленности. Издание отмечает, что непосредственную отправку Минобороны запланировало на февраль, приурочив это событие ко Дню защитника Отечества.

По неофициальным данным, переброска боевых машин осуществлялась в два захода. На сегодняшний день на территории Сирии дислоцированы четыре новейших самолета. Переброска машин происходила в рамках программы испытания систем вооружения истребителей пятого поколения. Она стартовала летом 2017 года. В задачи Су-57 в Сирии входит апробация систем радиоэлектронной борьбы и радиолокации. О полноценном боевом применении речи пока не идет.

Снимок cделан 23.02.2018 коммерческим спутником EROS-B компании ImageSat International (с) ImageSat International / twitter.com/imagesatint

Отмечается, что первый этап госиспытаний Су-57 уже завершился. Второй намечен на 2019 год. Затем Минобороны намеревается заключить контракт с корпорацией «Сухой» поставку первой эскадрильи из 12 самолетов, Су-57. Примечательно, что такое количество боевых машин концерн уже построил. Из них 10 проходят испытания и два могут поступить на вооружение уже в 2018 году.

Спутниковый снимок 23.02.2018 (с) /twitter.com/warsmonitoring

Как писал «Новый День», первые кадры, на которых запечатлены российские Су-57 в Сирии, появились в Twitter в среду, 21 февраля. На опубликованном видео было видно, как российские военные самолеты заходят на посадку на авиабазу Хмеймим.

Су-57 – первый многофункциональный истребитель РФ пятого поколения, разработанный ОКБ имени П.О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА». Машина оснащена 30-миллиметровой автоматической авиационной пушкой, может нести на своем борту ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также авиабомбы различных видов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.02.18

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