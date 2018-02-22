Источники объяснили переброску новейших истребителей Су-57 в Сирию

Источники в Минобороны, а также в оборонной промышленности подтвердили, что два новейших истребителя пятого поколения Су-57 прибыли на военную базу Хмеймим в Сирии. Там самолеты пройдут проверку систем вооружения.

Ранее в соцсетях появилось видео пролета новейших Су-57 (Т-50, ПАК ФА). Кадры были сделаны в Сирии. Видео опубликовано в Twitter пользователем Wael Al Hussaini. Он также сообщил, что ВКС РФ разместили на военной базе Хмеймим два новейших истребителя пятого поколения. Помимо этого, на территорию Сирии прибыли четыре истребителя Су-35, четыре штурмовика Су-25 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

Источники в Минобороны подтвердили прибытие Су-57 в Сирию, где они будут проходить опытно-войсковую эксплуатацию в войсковых условиях, пишет MK.ru. При этом задачи новейших истребителей будут те же, что и у предыдущих поколений самолетов: разведка, доразведка наземных целей, удары по наземным целям, пояснил изданию член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России, полковник запаса Виктор Мураховский. «Ну и, возможно, будут отрабатываться новые тактические приемы при выполнении ударов. И здесь я напомню, что у нас не только сами истребители новые, но и боекомплект различных авиационных средств поражения для них тоже новый. И он тоже будет испытываться», – отметил эксперт.

Кроме того, испытание в Сирии новых «сушек» подтвердили топ-менеджер одного из предприятий оборонной промышленности, а также источник в органах военного управления, пишет «Коммерсант». По словам собеседников издания, Су-57 были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения истребителей пятого поколения, которая ведется с лета 2017 года. Планируется, что второй этап испытаний будет завершен в 2019 году. К этому же моменту Минобороны РФ заключит контракт с корпорацией «Сухой» на первые 12 самолетов Су-57.

В свою очередь в оборонном ведомстве появление истребителя последнего поколения в Сирии официально пока не комментировали.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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