Конспирологи: в Нью-Йорке разбился вертолет с пришельцем на борту

В Нью-Йорке потерпел крушение частный вертолет, на борту которого, как утверждают конспирологи, находился инопланетянин. Расследование аварии проходит строго под грифом «совершенно секретно».

Отмечается, что пришелец якобы должен был провести закрытую конференцию, приглашение на которую стали получать ученые и журналисты еще в прошлом году. Организаторы сообщали, что участники мероприятия узнают секрет инопланетян, а также получат ответы на многие вопросы, касающиеся присутствия на земле пришельцев.

Конспирологи, которые ссылаются на неназванного журналиста NYT, утверждают, что частный вертолет потерпел крушение, однако точная дата катастрофы не сообщается. Все пассажиры транспортного средства, в том числе представитель внеземной цивилизации, погибли. Корреспонден издания якобы узнал из источников в департаменте полиции Нью-Йорка, что вертолет был намерено сбит, и расследование аварии засекретили спецслужбы.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 14.03.18

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