Помощнику Лукашенко грозит 15 лет с конфискацией за взятку в $200 тысяч

Белорусские спецслужбы задержали помощника президента страны, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Об этом сообщает пресс-служба Комитета госбезопасности (КГБ). Отмечается, что задержание высокопоставленного чиновника было произведено при получении им взятки в размере $200 тыс. Сейчас коррупционер помещен в СИЗО и дает признательные показания.

«В результате проведенных по поручению Главы государства оперативно-розыскных мероприятий с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 000 долларов США задержан помощник президента республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Ровнейко Сергей Васильевич», – говорится в сообщении.

Отмечается, что интерес спецслужб Ровнейко вызвал более года назад. Оперативникам поступила информация о нескольких фактах взяточничества. Следствие считает, что деньги он получал от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Президент страны Александр Лукашенко санкционировал документирование противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки коррупционер был задержан с поличным.

В отношении Ровнейко возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки лицом, занимающим ответственное положение, в особо крупном размере» (ч.3 ст.430 УК РБ). Если его вина будет доказана в суде, чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 30.05.18

У Анджелины Джоли роман с суперзлодеем. / Полиция Мадрида освободила Брайдера, задержанного по запросу РФ. / Ученые: Обратить старение помогут вирусы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»