В Боливии в ДТП с автобусом погибли 17 человек

В Боливии страшная авария стала причиной гибели 17 человек, еще 22 пассажира госпитализированы, в том числе шестеро детей.

Пассажирский автобус на большой скорости влетел в скалу на шоссе между городами Кочабамба и Потоси, передает Erbol. К ликвидации аварии пришлось привлечь тридцать военных.

Несколько человек оказались зажаты искореженными обломками. Их вырезали специальными инструментами.

В ходе расследования будет установлена причина ДТП. По предварительным данным, водитель превысил скорость и не справился с управлением. Сам виновник аварии погиб.

Сукре, Служба информации РИА «Новый День»

Сукре. Другие новости 15.06.18

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