В Германии в аварии автобуса и мусоровоза пострадали более 30 человек

В Германии произошло ДТП с участием туристического автобуса и мусоровоза. По предварительным данным, одна женщина погибла, более 30 человек получили различные ранения.

Авария произошла на юго-западе страны в федеральной земле Баден-Вюртемберг неподалеку от города Карлсруэ, сообщает Die Welt. Вероятно, водитель автобуса не справился с управлением и задел грузовик.

В результате одна женщина погибла, 31 пассажира госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что водитель автобуса не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы и полиция. Причины аварии устанавливаются.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 27.06.18

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