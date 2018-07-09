Из пещеры в Таиланде вызволили восьмого мальчика (ФОТО)

В Таиланде из затопленной пещеры спасатели вынесли на носилках восьмого ребенка, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники. О состоянии его здоровья ничего не известно. Журналисты отмечают, что детей увозят в госпиталь вертолетом. Заблокированными под землей остаются 4 человека – трое юных футболистов и их тренер.

Активная фаза операции по эвакуации детей из пещеры началась накануне – на поверхность были вызволены четверо детей. Детей выводили из подземелья в легких водолазных костюмах. Часть пути они прошли пешком, а около одного километра они проплыли под водой в сопровождении опытных дайверов. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением медиков.

Стоит отметить, что чиновники утром 9 июля засекретили спасательную операцию, чтобы предотвратить распространение ложной информации. Отныне спасателям запрещено без разрешения размещать в интернете, а также передавать представителям СМИ любые фотографии и видео с места операции.

Как сообщал «Новый День», 23 июня 12 игроков местной юниорской футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет вместе со своим 25-летним тренером зашли в пещеру. Они планировали пройти до одного из подземных залов и вернуться обратно. Выбраться на поверхность подростки не смогли, так как внезапный ливень привел к наводнению и затопил часть пещеры. Поисковая операция продлилась десять дней. Детей и тренера нашли в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Школьников и их наставника отделяли от выхода около 5 километров.

Ранее сообщалось о гибели одного из участников спасательной операции – бывшего служащего тайского военно-морского флота. Мужчина добровольно помогал спасателям. Он доставлял баллоны с кислородом, когда потерял сознание под водой. Реанимационные действие не принесли результата. По предварительным данным, у дайвера закончился воздух, когда он возвращался назад.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

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