Все спасены! Из пещеры в Таиланде достали последнего ребенка и тренера

В Таиланде спасатели вывели из затопленной пещеры Кхао Луанг двенадцатого подростка и тренера. Таким образом, спасены все заблокированные под землей юные игроки футбольной команды. Ранее сегодня из пещеры вызволили троих мальчиков. Всех спасенных школьников отвозят в госпиталь для обследования и реабилитации, информируют местные СМИ.

Как сообщал «Новый День», операция по спасению детей и их тренера стартовала 8 июля, в тот день спасли четырех детей. Детей выводили из подземелья в легких водолазных костюмах. Часть пути они прошли пешком, а около одного километра проплыли под водой в сопровождении опытных дайверов. В понедельник, 9 июля, на поверхность вывели еще четырех юных спортсменов. У всех детей обнаружили признаки легкой инфекции, но в целом все подростки здоровы.

Добавим, американский бизнесмен Илон Маск разместил в своем Instagram видеозапись операции по спасению заблокированных в пещере. На кадрах спасатели движутся внутри полузатопленной галереи, ведущей из пещеры Тхам Луанг. Накануне Маск побывал в подземелье и передал спасателям сконструированную его компанией «детскую» подлодку в надежде, что она пригодится для операции. Власти Таиланда поблагодарили его за помощь. Между тем, руководитель спасательной операции, по данным СМИ, заметил, что такой подводный аппарат для эвакуации детей не применим.

Как сообщал «Новый День», 12 игроков местной юниорской футбольной команды «Лесные вепри» в возрасте от 11 до 16 лет пропали вместе со своим 25-летним тренером 23 июня. Они зашли в пещеру, где планировали пройти до одного из подземных залов и вернуться обратно. Выбраться на поверхность подростки не смогли, так как внезапный ливень привел к наводнению и затопил часть пещеры. Поисковая операция продлилась десять дней. Детей и тренера нашли в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Школьников и их наставника отделяли от выхода около 5 километров.

Ранее сообщалось о гибели одного из участников спасательной операции – бывшего служащего тайского военно-морского флота. Мужчина добровольно помогал спасателям. Он доставлял баллоны с кислородом, когда потерял сознание под водой. Реанимационные действия оказались безуспешными. По предварительным данным, у дайвера закончился воздух, когда он возвращался на поверхность.

Бангкок, служба информации РИА «Новый День»

Бангкок. Другие новости 10.07.18

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