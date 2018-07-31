Разведка США заподозрила Пхеньян в производстве межконтинентальных ракет

Северная Корея конструирует новые ракеты, заявили представители американской разведки, указав на наличие свидетельств. Об этом пишет The Washongton Post со ссылкой на источники в разведке США.

По данным издания, строительство новых межконтинентальных ракет идет на производственной площадке, где ранее создавались первые северокорейские ракеты большой дальности. Газета пишет, что свидетельства производства двух жидкостных межконтинентальных баллистических ракет были зафиксированы со спутника. Издание указывает, что данные спецслужб были обнародованы на фоне продолжающихся переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном о разоружении.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео в ходе слушаний в Сенате признал, что, по его данным, КНДР не остановила работы над созданием ядерного оружия, перенеся его в засекреченный объект Кангсон. При этом глава внешнеполитического ведомства не стал отвечать на вопрос, создает ли Северная Корея новые средства доставки.

После встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом Пхеньян всячески демонстрировал стремление к разоружению, снеся в том числе полигон, где проводились испытания ядерного оружия. Демонтировали оборудование и на полигоне Сохе, откуда производились запуски ракет со спутниками. Однако предприятие Санумдонг, где была создана ракета Hwasong-15, способная достичь территории США, работы не замораживало.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 31.07.18

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