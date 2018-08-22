Спецназ повязал в Берлине готовившего теракт россиянина

Берлинские силовики провели задержание 31-летнего россиянина. Мужчину заподозрили в подготовке террористического акта с использованием взрывчатых веществ, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры ФРГ.

«Генпрокуратура сегодня на основании ордера на арест от 9 августа 2018 года распорядилась о задержании 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. Оно было произведено спецподразделением федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции», – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, из документа, опубликованного на сайте Генпрокуратуры ФРГ следует, что задержанный «подозревается в подготовке тяжкого преступления против государства и подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ». В квартире, где проживал россиянин, прошли обыски. Суд рассмотрит вопрос об его аресте.

В надзорном ведомстве также отметили, что ранее, в апреле 2017 года, в Марселе был задержан россиянин по имени Клемент Б. По словам Клемента, он совместно с Магомедом-Али планировал организовать взрыв в Германии. Клемент заявил, что они хранили взрывчатку в своей квартире. Он также пояснил, что решил разделиться с напарником, чтобы избежать раскрытия.

Берлин, Иван Гридин

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