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Понедельник, 12 ноября 2018, 12:24 мск

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В Лондоне двухэтажный автобус налетел на остановку, 20 человек пострадали

twitter.com/aaylinyilmaaz

В Лондоне рейсовый автобус попал в ДТП, он протаранил два автомобиля и врезался в остановку. По предварительным данным, пострадали 20 человек.

Авария произошла в районе Западный Кройдон. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, а затем налетел на остановку, передает ВВС.

За медицинской помощью обратились 20 человек, 18 из них госпитализировали. По словам врачей, у большинства из пострадавших незначительные травмы. В критическом состоянии находится 15-летняя девочка.

Полиция задержала 60-летнего водителя автобуса. Именно его считают виновником аварии. По версии следствия, водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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