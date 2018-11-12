В Лондоне двухэтажный автобус налетел на остановку, 20 человек пострадали

В Лондоне рейсовый автобус попал в ДТП, он протаранил два автомобиля и врезался в остановку. По предварительным данным, пострадали 20 человек.

Авария произошла в районе Западный Кройдон. Автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, а затем налетел на остановку, передает ВВС.

За медицинской помощью обратились 20 человек, 18 из них госпитализировали. По словам врачей, у большинства из пострадавших незначительные травмы. В критическом состоянии находится 15-летняя девочка.

Полиция задержала 60-летнего водителя автобуса. Именно его считают виновником аварии. По версии следствия, водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 11.11.18

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