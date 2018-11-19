Медведев протянул руку помощи Вьетнаму

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил своему вьетнамскому коллеге Нгуену Суану Фуку помощь в связи с сильными ливнями, обрушившимися на юг страны. Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук в понедельник провели переговоры в Ханое.

Российский премьер выразил искренние соболезнования в связи с чрезвычайными происшествиями во Вьетнаме. «Если мы можем вам помочь, мы в вашем распоряжении», – приводит «Интерфакс» словам Медведева.

Как передает VnExpress, из-за тропического шторма, вызванного тайфуном «Тораджи», оказался затоплен город Нячанг на юге Вьетнама. Из-за разгула стихии там погибли по меньшей мере 12 человек, имеются сильные разрушения.

Стоит отметить, что вьетнамская сторона высоко оценила результаты сентябрьского визита своего президента Нгуен Фу Чонга в Россию. Это предало импульс развитию отношений между государствами, заявил по итогам переговоров двух стран премьер-министр Вьетнама.

«Мы очень высоко оцениваем результаты недавнего официального визита президента, генерального секретаря Вьетнама, товарища Нгуен Фу Чонга в Россию в сентябре этого года, который придал мощный импульс развитию двустороннего сотрудничество между нашими странами во всех сферах», – сказал он.

Как позднее в ходе заявления отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отношения продолжат развиваться на самом высоком уровне.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.11.18

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