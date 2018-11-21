В Норвегии футбольного арбитра обвиняют в совращении 300 мальчиков

Жителя Норвегии обвиняют в совращении несовершеннолетних. Жертвами педофила стали 300 юношей в возрасте от 13 до 16 лет.

Футбольный арбитр знакомился с подростками на форумах в интернете. Жертвы совратителя проживали не только в Норвегии, но и других странах мира.

По версии прокуратуры, преступления сексуального характера в отношении детей подозреваемый совершал с 2011 года, пишет AFP.

Мужчина уже дал признательные показания, однако, по словам адвоката, пока он не решил, будет ли сотрудничать со следствием.

Осло, Служба информации РИА «Новый День»

Осло. Другие новости 20.11.18

Коломойский: Украине следовало объявить дефолт сразу после Майдана. / Вашингтон проморгал «Турецкий поток», Брюссель – в растерянности. Западная пресса о новой газовой «трубе» из России в Европу. / Инвесторы со всего Запада тайком зарабатывают в Крыму. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»