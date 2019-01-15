Американские чиновники предрекают развал НАТО из-за позиции Трампа

Президент США Дональд Трамп готов вновь рассмотреть идею выхода из НАТО, поскольку уровень оборонных расходов стран-участниц Североатлантического альянса по-прежнему ниже ожиданий американского лидера. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников из администрации Трампа.

Издание пишет, что в 2018 году Трамп несколько раз в частном порядке заявлял о желании выйти из НАТО. Так, минувшим летом глава США сообщил высшим должностным лицам страны, занимающимся вопросами нацбезопасности, что не видит смысла в альянсе, который, по его словам, стал «бременем» для США. В связи с этим действующие и экс-чиновники, выступающие за существование Североатлантического альянса, обеспокоены возможным выходом США из НАТО.

Выход США из НАТО даст России широкие возможности для действий, переживают американские чиновники в разговоре с NYT. Издание пишет, что выход США из альянса равнозначен «уничтожению НАТО».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.01.19

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