Таиланд одобрил экстрадицию в США осужденного россиянина

Уголовный суд Бангкока позволил экстрадировать гражданина России Дмитрия Украинского в США, несмотря на то, что ранее одобрил его высылку в Россию. По словам принявшего постановление судьи, подобный прецедент впервые имеет место в юриспруденции Таиланда.

«В дальнейшем вопрос об экстрадиции Дмитрия Украинского в ту или другую страну будет решаться в соответствии с законом… центральным органами власти королевства», – приводит РИА «новости» выдержку из постановления суда.

Россиянина задержали в Таиланде по запросу ФБР США летом 2016 года. По его словам, при задержании присутствовали сотрудники американского ведомства. Россиянина обвинили в хищениях средств с кредитных карт американцев в особо крупном размере. Украинский вину не признал.

Позднее Генпрокуратура России направила запрос о выдаче россиянина. Документом была предусмотрена как возможность экстрадиции, так и возможность депортации, поясняли в ведомстве. Тайским судом Украинский был приговорен к 10 годам лишения свободы за отмывание денежных средств.

Бангкок, Иван Гридин

Бангкок. Другие новости 20.02.19

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