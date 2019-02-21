Бывший генсек НАТО предрек Минску войну по украинскому сценарию

Белоруссию может ожидать украинский сценарий, если власти не начнут проводить реформы. Такое заявление сделал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию Liga.net. Он выразил уверенность, что Россия хочет присоединить Белоруссию и приблизиться за счет этого к границам Европы.

«Ключевой риск – это повторение в Белоруссии украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян – нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии», – заявил Расмуссен, добавив, что хотел бы, чтобы Белоруссия получала больше помощи от Запада, если будет заметна «переориентация на свободу и демократию».

Напомним, после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в Сочи 15 февраля, белорусский лидера Александр Лукашенко заявлял, что две страны могут объединиться, но вопрос в том, готовы ли к этому их жители. Лукашенко отмечал, что Белоруссия в деле интеграции готова идти настолько далеко, насколько на это готова Россия, однако вопрос суверенитета – «это святое».

В начале января белорусский президент подчеркивал, что 2019 и 2020 годы для страны будут «особыми, насыщенными политическими событиями». По его словам, Белоруссия «и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости», напоминает РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.02.19

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