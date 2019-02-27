Голландцы сорвали поставку русской водки для Ким Чем Ына

Нидерландская таможня изъяла 90 тысяч бутылок русской водки. По документам груз предназначался для доставки в Китай. Однако таможенники считают, что спиртное везли в КНДР.

Сухогруз, принадлежащий китайской судоходной компании Cosco Shipping, направлявшийся из России, проверили в порту Роттердама 21 февраля, сообщает Algemeen Dagblad. Три тысячи ящиков с русской водкой находились под фюзеляжем самолета, который перевозило судно.

Источник издания в министерстве внешней торговли Нидерландов сообщил, что таможня проверяет груз, только если есть основания для подозрений, например, судно по непонятным причинам меняет маршрут. Контейнер из России должен был сначала попасть в порт в Гамбурге, потом его предполагалось перевезти в Китай.

У таможенников есть основания предполагать, что конечный пункт доставки водки – столица Северной Кореи, Пхеньян. На чем основаны эти предположения, голландские власти не пояснили.

Более того, газета сообщает, что спиртное из России якобы везли северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и руководителям Вооруженных сил КНДР.

Таможня конфисковала груз. Первый лабораторный анализ показал, что в бутылках действительно находится водка.

Роттердам, Служба информации РИА «Новый День»

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