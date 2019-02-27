В Швеции арестовали шпиона, передававшего секретные данные России

Полиция Швеции сообщила о задержании человека, которого подозревают в незаконной разведывательной деятельности. Отмечается, что он шпионил в пользу России.

Задержание произошло накануне вечером в центре Стокгольма. «Речь идет о человеке, которого подозревают в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшей под дипломатическим прикрытием в Швеции», – рассказал глава подразделения контрразведки полиции Даниэль Стенлинг.

Имя шпиона не называется, однако известно, что мужчина работал в индустрии высоких технологий с информацией, которая представляет интерес для разведывательной деятельности иностранных властей.

К расследованию этого дела подключилась прокуратура. Предположительно, противоправная деятельность велась с 2017 года.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 27.02.19

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