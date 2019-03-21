На Бали полицейские застрелили россиянина и ранили украинца

В ходе перестрелки после ограбления пункта обмена валют на индонезийском острове Бали погиб россиянин, а его товарищ был ранен, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Индонезии. Ранее местные СМИ со ссылкой на полицию сообщали о гибели двух россиян, предположительно участвовавших в ограблении вместе с еще пятью соучастниками. Также сообщалось о задержании еще одного гражданина РФ.

«Заведующий консульским отделом посольства сообщил , что на самом деле при попытке задержания группы подозреваемых полицейскими был убит один человек, гражданин России, а еще один россиянин был легко ранен и находится под арестом», – сообщил агентству пресс-атташе посольства РФ в Джакарте Денис Тетюшин. Он также рассказал, что был задержан гражданин Украины, а остальные подозреваемые сумели скрыться, «ни их количество, ни гражданство пока неизвестны». Задержанным по подозрению в вооруженном налете грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, сообщил дипломат.

По данным индонезийских СМИ, грабителей в масках было семеро. Они вооружились автоматическими винтовками SS1 индонезийского производства и холодным оружием. Грабители покинули обменный пункт с сумками, в которых находилось более 60 тыс. долларов в местной валюте.

Через несколько часов полиции удалось их настигнуть, но подозреваемые оказали сопротивление. В ходе попытки задержания двое подозреваемых были убиты, один задержан, а еще четверым удалось скрыться на автомобиле. Газеты писали, что все участники ограбления – граждане России, шестеро мужчин в возрасте 50, 60, 44, 32, 47 и 44 лет, и женщина 34 лет. Эту информацию подтверждала российским дипломатам и полиция острова Бали, настаивая на российском гражданстве всех подозреваемых.

Джакарта, Иван Гридин

Джакарта. Другие новости 21.03.19

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