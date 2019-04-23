На Кипре задержали первого в истории страны серийного убийцу

Полиция Кипра задержала мужчину, которого подозревают в убийстве трех человек – двух женщин и шестилетней девочки. Это первый серийный маньяк в истории страны.

35-летнего военного задержали после того, как были обнаружены два трупа женщин, пишет Daily Mail. Оба тела нашли в затопленной шахте неподалеку от Никосии. Человеческие останки были упакованы одинаково. Один из трупов обнаружил фотограф, тело вынесло на поверхность после сильных ливней.

Задержанного также подозревают в убийстве шестилетней девочки, которая была дочерью одной из жертв. Однако тело ребенка обнаружить до сих пор не удалось.

В одном убийстве мужчина сознался. Она рассказал, что задушил 38-летнюю филиппинку, с которой познакомился через приложение.

Никосия, Служба информации РИА «Новый День»

Никосия. Другие новости 22.04.19

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась покидать Лондон и лететь на допрос в Киев. / МИД Сербии выразил возмущение письмом главы косовского парламента в США. / В Италии обезврежена банда костоломов: увечили людей, ради страховых выплат. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»