Полиция Берлина ищет осквернивших советский памятник вандалов

Полиция Берлина занимается расследование факта осквернения памятника «Скорбящая мать» в Трептов-парке. Дело возбуждено по статье «ущерб имуществу», заявили в пресс-службе ведомства.

«Расследование ведется по статье «ущерб имуществу», подозреваемые пока неизвестны», – цитирует сотрудника полицейского главка РИА «Новости». Представитель правоохранителей также добавил, что в полиции исходят из преднамеренного характера данного правонарушения, так как «облить памятник маслом можно только целенаправленно».

Ранее на странице посольства в Facebook было опубликовано сообщение МИД России о том, что 4 мая на территории советского мемориала в Трептов-парке был осквернен монумент «Скорбящая мать». Эта фигура коленопреклоненной женщины, символизирующая скорбящую о своих сыновьях мать. Неизвестные злоумышленники облили его машинным маслом. В посольстве РФ в ФРГ ранее заявили, что держат на контроле данный инцидент.

По словам представителя полиции, в итоге «черным маслом был испачкан не только памятник, но и газон вокруг, потому пришлось вызывать техническую службу для удаления экологического загрязнения».

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 06.05.19

Китай отказался от трехсторонней ядерной сделки с Россией и США. / Boeing обвинили в умышленном сокрытии дефектов управления лайнерами 737 MAX. / Глава WADA раскритиковал противников решения о восстановлении статуса РУСАДА. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»