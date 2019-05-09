Власти Германии выделят более 9 млн евро на мемориалы советским войнам

Правительство Германии планирует выделить более €9 млн на санацию мемориальных комплексов, которые были воздвигнуты в честь советских солдат в Трептов-парке и Тиргартене, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства госминистра по делам культуры и СМИ Германии Моники Грюттерс.

В сообщении говорится, что в отношении установленных в Германии советских мемориалов и воинских захоронений в память о павших воинах Красной Армии, ФРГ «обязалась в германо-советском договоре о соседстве от 1990 года «уважать, сохранять и поддерживать» их».

Как уточняется, это реализуется «в первую очередь федеральными землями». «Ввиду исключительной важности находящихся в немецкой столице советских мемориалов, ФРГ осуществляет поддержку мемориалов в Трептов-парке и в Тиргартене. Федеральная земля Берлин планирует в настоящее время, по запросу федеральных властей, провести санацию этих мемориалов, и это будет осуществлено в течение следующих трех лет. Для этого федеральное правительство выделяет в общей сложности до €9,12 млн», – указали в ведомстве.

Как писал «Новый День», на днях неизвестные осквернили памятник «Скорбящая мать» в Трептов-парке. Расследованием и поиском злоумышленников занялась полиция берлина. Дело возбуждено по статье «ущерб имуществу». В полиции исходят из преднамеренного характера данного правонарушения, так как «облить памятник машинным маслом можно только целенаправленно».

По словам представителя полиции, в итоге «черным маслом был испачкан не только памятник, но и газон вокруг, потому пришлось вызывать техническую службу для удаления экологического загрязнения».

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 09.05.19

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