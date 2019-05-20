В Таджикистане в ходе бунта сторонников ИГ в колонии погибли более 30 человек

В колонии строго режима в пригороде Душанбе – Вахдате – 30 особо опасных заключенных, осужденных за причастность к деятельности запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России, террористической организации «Исламское государство» (ИГ), устроили бунт. Преступники попытались совершить побег. В результате восстания погибли три сотрудника колонии, сообщили в Минюсте Таджикистана.

По словам замминистра юстиции, начальника главного управления исполнения наказаний Таджикистана Мансурджона Умарова, погибли 29 заключенных, «с восемью из них заключенные расправились сами», передает РИА «Новости». Беспорядки организовали осужденные за членство в ИГ (запрещена в РФ).

В ведомстве восстановили картину произошедшего: в воскресенье около 20:00 по местному времени 30 заключенных объединились в группу, вооружились ножами и другими острыми предметами, захватили в заложники трех тюремных надзирателей, а затем и убили их, потребовав освобождения. «В ходе переговоров среди самих преступников начались стычки, переросшие в вооруженное столкновение», – сообщили в Минюсте страны.

Сотрудники колонии потребовали сложить оружие и соблюдать правопорядок, но заключенные не подчинились и напали на других надзирателей, ранив некоторых из них. В связи с этим администрация колонии приняла «решительные меры по стабилизации ситуации» и взяла ситуацию под контроль.

Отметим, что в колонии строго режима в городе Вахдат, расположенном в 15 километрах юго-восточнее Душанбе, содержатся порядка 1500 заключенных.

Душанбе, Иван Гридин

Душанбе. Другие новости 20.05.19

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