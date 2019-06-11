США отстранили турецких пилотов от полётов на F-35

Турецкие пилоты, проходившие обучение на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35, сообщает Reuters. «Министерству известно, что турецкие летчики не совершают полётов», – заявил официальный представитель Минобороны США Майк Эндрюс.

По его словам, если Анкара не изменит свою политику, Вашингтон продолжит «тесное сотрудничество с турецким союзником по свёртыванию участия в программе F-35». Как писал «Новый День», такое решение было принято на фоне переговоров США и Турции относительно покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».

Ранее в Анкаре заявили, что Вашингтон не откликнулся на предложения по созданию рабочей группы для урегулирования ситуации с покупкой С-400.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.06.19

Составлен топ-10 самых красивых русских имен. / Huawei найдет замену Android в России. / Польские музейщики нашли туннель, вероятно, ведущий к Янтарной комнате. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»