На Кипре упал и взорвался НЛО

Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре. По данным местных СМИ, речь может идти о военной ракете или беспилотнике.
Инцидент произошел к северу от столицы Кипра Никосии. По словам очевидцев, они увидели вспышку в небе, а затем услышали три громких взрыва, передает Cyprus Mail. Пострадавших в результате падения объекта нет.
Сейчас кипрские правоохранители устанавливают, что это был за объект и по какой причине он рухнул. Лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи заявил, что это может быть ракета сирийской системы ПВО. В прессе появилась информация, что на объекте есть надписи на русском языке.
Никосия, Служба информации РИА «Новый День»
Никосия. Другие новости 01.07.19
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