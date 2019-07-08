В Таджикистане 14 заключенных умерли из-за отравления хлебом

В Таджикистане 14 заключенных скончались во время этапирования в другие колонии. По пути осужденные ели хлеб, зараженный токсичным грибком.

120 мужчин и 8 женщин перевозили из тюрем Худжанда и Истаравшана в Душанбе и Нурек. В Варзобском районе караван остановился на ночлег, 16 заключенных поели хлеб, после которого почувствовали недомогание.

Осужденные жаловались на тошноту и головокружение. По прибытии в исправительное учреждение все они потеряли сознание. Врачам удалось спасти жизнь только двоим заключенным. 14 скончались.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело, создана специальная следственная группа, передает РИА «Новости». Назначена судмедэкспертиза. По предварительным данным, источником заражения стал хлеб, пораженный токсичным плесневым грибком. Вероятно, продукт хранился в ненадлежащих условиях.

Душанбе, Служба информации РИА «Новый День»

Душанбе. Другие новости 08.07.19

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