Стали известны сроки начала пилотируемых полетов к МКС из США

Первый американский корабль с экипажем полетит на Международную космическую станцию (МКС) ближайшей весной, когда завершится процедура сертификации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle была выведена из эксплуатации в 2011 году после очередной аварии. В связи с этим экипажи на МКС до сегодняшнего дня доставлялись только на российских кораблях «Союз». Тем временем в США завершилась разработка новых пилотируемых кораблей: Crew Dragon – компанией SpaceX, Starliner – компанией Boeing.

После успешных испытательных беспилотного и пилотируемого полетов оба корабля будут сертифицированы НАСА для выполнения штатных полетов с экипажами на МКС. «Запуск первого после сертификации НАСА американского корабля с экипажем на МКС намечается в мае 2020 года», – сказал собеседник агентства. Какой это будет корабль – Crew Dragon или Starliner, станет ясно по результатам испытательных полетов.

В дальнейшем для обеспечения безопасности предполагается бартерная схема в доставке экипажей на МКС, при которой один астронавт будет летать на российских кораблях «Союз», а один космонавт – на американских кораблях.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.07.19

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