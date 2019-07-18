На Кипре арестовали 12 туристов по делу о групповом изнасиловании

На популярном кипрском курорте арестовали 12 граждан Израиля. Их подозревают в изнасиловании британской туристки.

19-летняя девушка обратилась с заявлением в полицию в Айя-Напе. По ее словам, в изнасиловании принимали участие 12 молодых людей, передает телеканал Sky News. Преступление было совершено в одном из номеров отеля.

Пока потерпевшая проходит медицинские осмотры, правоохранители задержали израильских туристов, некоторым из которых всего 16 лет. Вскоре они предстанут перед судом.

Никосия, Служба информации РИА «Новый День»

Никосия. Другие новости 18.07.19

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