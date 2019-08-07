В Киргизии защитники экс-президента готовятся ко второй обороне дома от спецназа

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сообщили о задержании политика сотрудниками милиции. «Началась стрельба, его схватили в самом начале штурма и куда-то увели», – заявили очевидцы. В свою очередь, адвокат экс-президента Сергей Слесарев рассказал, что силовики не пропускают его через контрольно-пропускной пункт (КПП), а где именно находится его клиент, он не знает, а советник президента Фарид Ниязов заявил, что Атамбаев по-прежнему находится в доме.

По данным РИА «Новости», сторонники Атамбаева валят деревья и доставляют крупные камни для возведения баррикад на подъездах его дому. Всего в резиденции и за ее пределами находятся около 300 человек, которые поддерживают экс-президента.

Спецназ совершил безуспешный штурм. «С территории вынесли двух спецназовцев в бессознательном состоянии. Часть спецназовцев вышла наружу. Одного из них отпустили, и он убежал в сторону реки», – сообщил корреспондент Sputnik Кыргызстан.

Так же известно, что один из силовиков получил тяжелое ранение. «Из дома отстреливаются боевыми пулями, спецназовец получил ранение в грудную клетку. Пуля пробила бронежилет», – сообщил директор Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов.

Согласно последним данным, всего в ходе конфликта ранения получили не менее 15 человек. Есть данные об одном убитом. Сторонники экс-президента готовятся к новой попытке спецназа штурмовать. В сторону дома экс-президента выдвинулось 500 бойцов спецподразделений.

В Государственном комитете национальной безопасности Киргизии заявили, что спецоперацию по задержанию Атамбаева проводил спецназ ведомства. Отмечается, что боевое оружие не применялось, только спецсредства. Ранее с места событий поступали данные о том, что на дороге у дома Атамбаева лежат горящие покрышки, камни, брошен автомобиль, повалены деревья. Были слышны стрельба и разрывы светошумовых гранат.

Поводом для задержания Атамбаева стал его трехкратный отказ прийти на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс президент проигнорировал все повестки и заявил, что «даже в руки их брать не будет». На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката.

Парламент страны 20 июня передал в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента, подготовленный депутатской комиссией. Надзорный орган пришел к выводу, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению Батукаева по поддельным медицинским справкам, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям.

27 июня депутаты лишили экс-президента неприкосновенности. Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

Бишкек, Иван Гридин

Бишкек. Другие новости 07.08.19

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