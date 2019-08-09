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Пятница, 9 августа 2019, 11:09 мск

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Экс-главе Киргизии предъявили обвинения. Он находится в СИЗО

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции. Он находится в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности до 26 августа, рассказал защитник бывшего киргизского лидера Сергея Слесарева.

«Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции, других данных пока нет», – приводит ТАСС слова адвоката. Атамбаеву предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Накануне вечером киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в Кой-Таше. У дома бывшего президента собрались сотни его сторонников, спецназ применил против них светошумовые гранаты и резиновые пули, а те открыли ответный огонь. Задержать Атамбаева не удалось.

С утра столкновения сторонников экс-президента и силовиков возобновились. Количество пострадавших возросло до 80 человек, один боец спецназа погиб. После продолжительных переговоров Атамбаев сдался. В сопровождении советников Фарида Ниязова и Кундуз Жолдубаевой его привезли в Бишкек.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов. В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.

По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям. Позднее его лишили неприкосновенности.

Бишкек, Иван Гридин

Бишкек. Другие новости 08.08.19

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