российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 15 августа 2019, 12:00 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

Аэропорт в Ирландии приостановил работу из-за возгорания пассажирского Boeing

Международный аэропорт Шаннон в Ирландии приостановил работу из-за инцидента с самолетом Boeing 763. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице аэропорта в Twitter. «Работа аэропорта временно остановлена», – говорится в сообщении.

По данным The Sun, в районе шасси самолета, который готовился к вылету, произошло возгорание. По предварительным данным, лайнер принадлежит американской чартерной авиакомпании Omni Air, занимающейся перевозками сотрудников министерства обороны США, отмечает таблоид.

К этой минуте известно, что пассажиры и члены экипажа благополучно покинули самолет. Службы аэропорта работают над тем, чтобы убрать лайнер и освободить взлетно-посадочную полосу.

Дублин, Иван Гридин

Дублин. Другие новости 15.08.19

Из-за решения Трампа об ограничении выдачи виз взбунтовалось 13 штатов. / Советник Трампа заявил о краже Россией американских технологий гиперзвукового оружия. / В особняке у миллиардера-педофила нашли портрет Билла Клинтона в платье. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Европа

Перспектива России: в Европе появились «врачебные пустыни»

«Косовская псевдогосударственность»: посол РФ в Сербии обрушился с критикой на заявление «Квинты»

Трамп может подыграть Белграду: Запад ищет новые подходы к Сербии

«Коллапс и хаос»: жители боснийского села взбунтовались против мигрантов

Дешевле не курить: Черногория ввела «драконовские» штрафы для любителей табака

«Это исключительный результат»: Сербия признана лидером балканского региона

Президент Сербии остался без забора вокруг своей резиденции: охранять вход будет «Кобра»

«Рассуждать об этом могут только нехристи»: в Черногории активизировалась борьба за православную Церковь

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Транспорт, Туризм, Европа,