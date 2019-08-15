Аэропорт в Ирландии приостановил работу из-за возгорания пассажирского Boeing

Международный аэропорт Шаннон в Ирландии приостановил работу из-за инцидента с самолетом Boeing 763. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице аэропорта в Twitter. «Работа аэропорта временно остановлена», – говорится в сообщении.

По данным The Sun, в районе шасси самолета, который готовился к вылету, произошло возгорание. По предварительным данным, лайнер принадлежит американской чартерной авиакомпании Omni Air, занимающейся перевозками сотрудников министерства обороны США, отмечает таблоид.

К этой минуте известно, что пассажиры и члены экипажа благополучно покинули самолет. Службы аэропорта работают над тем, чтобы убрать лайнер и освободить взлетно-посадочную полосу.

Дублин, Иван Гридин

Дублин. Другие новости 15.08.19

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