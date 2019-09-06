Самая опасная британская педофилка выходит из тюрьмы

В Великобритании на свободу из тюрьмы выходит Ванесса Джордж. Она прославилась на весь мир как наиболее опасная педофилка на туманном Альбионе, пишет The Daily Mail.

49-летнюю преступницу выпустят на свободу до конца сентября. В 2009 году суд признал ее виновной в 13 случаях сексуального насилия по отношению к младенцам и несовершеннолетним. Детей для надругательств женщина находила в яслях, где работала.

Власти считают, что женщина исправилась и более не представляет угрозы для общества.. Однако ей запрещено приближаться к пострадавшим, а также посещать некоторые британские города.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 06.09.19

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