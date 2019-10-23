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Среда, 23 октября 2019, 11:05 мск

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Белоруссия отреагирует на переброску танков США в приграничный район Литвы

Госсекретариат Совбеза и Минобороны Белоруссии разработают и в ближайшее время представят план мероприятий по адекватному реагированию на размещение в Литве американской бронетехники. Соответствующее поручение дал президент страны Александр Лукашенко.

По словам госсекретаря Совбеза Белоруссии Станислава Зася, местом дислокации прибывающих в Литву подразделений США выбран полигон Пабраде «буквально в 15 км» от белорусской границы. Зась подчеркнул, что в первую очередь туда были переброшены танковые подразделения США, добавив, что в любом государстве на такие шаги прорабатываются ответные меры.

«И глава государства поставил задачу Госсекретариату и Министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт», – приводит его слова БЕЛТА. Ранее белорусский лидер назвал непонятными предстоящие учения НАТО в Европе.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 23.10.19

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