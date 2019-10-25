Россия перебросила в Сирию дополнительные войска

Россия направила в Сирию дополнительный вооруженный контингент. Речь идет об около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооруженных Сил РФ, дислоцированного в Чечне. Они были переброшены в Арабскую Республику для выполнения специальных задач.

В ближайшее время военные полицейские начнут оказывать помощь в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка. В частности они будут патрулировать местность в назначенных районах, оказывать содействие по выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

В Сирию направили наиболее подготовленных бойцов, имеющих опыт подобных операций. Все они прошли обучение в Центре военной полиции во Владикавказе, передает «Звезда». Также с аэродромов в Ростовской области и Краснодарского края на авиабазу Хмеймим в Сирии доставят более 20 бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У», на которых российские военные полицейские будут выполнять специальные задачи.

Как писал «Новый День», решение направить российскую военную полицию на север Сирии было принято в ходе переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые состоялись в Сочи 22 октября.Анкара в свою очередь прекращает свою военную операцию «Источник мира» на северо-востоке в Арабской Республики.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.10.19

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