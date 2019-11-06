российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 6 ноября 2019, 10:10 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

В Таиланде во время ночной атаки сепаратисты убили 15 человек

Фото: Reuters

Не менее 15 человек погибли во время ночной стрельбы на контрольно-пропускном пункте на юге Таиланда в провинции Яла, сообщает Reuters со ссылкой на представителей службы безопасности. Еще четыре добровольца деревенской обороны получили ранения.

«Скорее всего, это работа мятежников», – заявил представитель региональной безопасности полковник Прамоте Пром-ин. Он отметил, что это нападение с применением оружия стало крупнейшим за последние годы. Чтобы обеспечить свое отступление атаковавшие КПП злоумышленники использовали взрывчатку и разбросанные на дорогах гвозди.

Яла – одна из четырех провинций Таиланда, где преобладают мусульмане. До 1909 года она, как и провинции Паттани и Наратхиват являлись частью независимого Малайского мусульманского султаната. По данным организации Deep South Watch, отслеживающей нападения, связанные с сепаратизмом, с 2004 года в этих трех провинциях в результате мятежей погибло около 7 тыс. человек.

Бангкок, Иван Гридин

Бангкок. Другие новости 06.11.19

Ученые выявили новая опасность никотиновой зависимости. / В Таджикистане боевики напали на погранзаставу, есть погибшие. / Белый дом заявил об отсутствии оснований для импичмента Трампа после показаний Волкера. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Юго-Восточная Азия

Ученые обновили прогноз по числу жертв подъема Мирового океана

Еще одна страна пожелала вооружиться новейшими российскими истребителями Су-57

Эксперт из Малайзии рассказала, как минимизировать вред от смартфонов

В России появились новые переносчики смертельных болезней

Вашингтон намеревается разместить новые ракеты в Азии

Пекин пригрозил ответом на размещение американских ракет в АТР

Россиянин погиб в Таиланде, купаясь в шторм

Володин предложил предоставить безвиз вьетнамцам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм, Терроризм, Юго-Восточная Азия,