В Таиланде во время ночной атаки сепаратисты убили 15 человек

Не менее 15 человек погибли во время ночной стрельбы на контрольно-пропускном пункте на юге Таиланда в провинции Яла, сообщает Reuters со ссылкой на представителей службы безопасности. Еще четыре добровольца деревенской обороны получили ранения.

«Скорее всего, это работа мятежников», – заявил представитель региональной безопасности полковник Прамоте Пром-ин. Он отметил, что это нападение с применением оружия стало крупнейшим за последние годы. Чтобы обеспечить свое отступление атаковавшие КПП злоумышленники использовали взрывчатку и разбросанные на дорогах гвозди.

Яла – одна из четырех провинций Таиланда, где преобладают мусульмане. До 1909 года она, как и провинции Паттани и Наратхиват являлись частью независимого Малайского мусульманского султаната. По данным организации Deep South Watch, отслеживающей нападения, связанные с сепаратизмом, с 2004 года в этих трех провинциях в результате мятежей погибло около 7 тыс. человек.

Бангкок, Иван Гридин

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