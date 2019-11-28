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Четверг, 28 ноября 2019, 10:14 мск

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На Кипре местный житель подстрелил туриста на велосипеде

На Кипре турист из Германии получил ранение в ногу. В него выстрелил местный солдат. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Инцидент произошел на северо-западной стороне Кипра. 50-летний мужчина путешествовал на велосипеде, мимо проезжал пикап. В этот момент турист почувствовал жжение в левом колене.

В больнице врачи обнаружили в ноге немца пулю от пневматического пистолета. Инородный предмет удалили. Турист обратился в полицию.

Правоохранители установили личность стрелявшего, им оказался 18-летний солдат. Военнослужащий пояснил, что произвел выстрел случайно. В ходе обыска у подозреваемого в доме нашли дробовик, винтовку и пневматический пистолет. Солдата задержали на два дня.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 28.11.19

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Метки / Кипр

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