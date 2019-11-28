Южная Корея заявила об очередном пуске ракет с территории КНДР

С территории Северной Кореи был произведен запуск по меньшей мере одной ракеты неопознанного класса. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Точно число запусков не называется, как и направление, в котором была выпущена ракета.

Японский телеканал NHK со ссылкой на береговую охранную Страны Восходящего Солнца также сообщил о пуске неопознанного снаряда с территории Северной Кореи. Силы самообороны Японии полагают, что ракеты могли упасть в акватории Японского моря за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Агентства Kyodo в свою очередь сообщает, что пуск был произведен с восточного побережья КНДР. Yonhap отмечает, что этот запуск стал 13-м с начала года испытанием ракет, проведенным КНДР.

Как писал «Новый День», в ноябре 2017 года Пхеньян объявил об успешном испытании межконтинентальной ракеты «Хвасон-15», способной нести ядерный заряд и достичь территории США. Это вызвало нешуточное беспокойство в Вашингтоне.

На следующий день после этого США в ходе экстренного заседания Совбеза ООН пригрозили северокорейскому режиму «полным уничтожением» в случае войны. Соответствующее заявление сделала постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в свою очередь призвал Пхеньян прекратить ядерные и ракетные испытания, а США и Южную Корею отказаться от запланированных на декабрь масштабных военных маневров. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в ситуации с КНДР рассматриваются все возможные варианты, включая военные меры, но Вашингтон считает предпочтительным вариант решения проблемы путем переговоров.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 28.11.19

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