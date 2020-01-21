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Вторник, 21 января 2020, 10:53 мск

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В Судане семь человек погибли, 25 пострадали при взрыве на свадьбе

В Судане семь человек стали жертвами взрыва. Еще 25 получили различные ранения. Об этом сообщает арабский спутниковый телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Взрыв произошел в районе аль-Шегля в городе Хартум. По данным полиции, бомба взорвалась в одном из домов, где в это время проходила свадебная церемония.

В результате погибли семь человек, в том числе трое детей. 25 пострадавших госпитализированы, отмечается, что среди них также есть несовершеннолетние.

В настоящее время ведется расследование. Следователи предполагают, что сработало самодельное взрывное устройство.

Хартум, Служба информации РИА «Новый День»

Хартум. Другие новости 21.01.20

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