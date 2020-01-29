В Китае несколько человек арестовали за фейки о коронавирусе

Китайские правоохранители начали задерживать граждан за ложную информацию о коронавирусе нового типа. Об этом сообщает Xinhua.

По данным агентства, управление общественной безопасности постоянно отслеживает публикации в интернете на тему нового заболевания. Это делается в целях предотвращения общественной паники. В случае обнаружения недостоверной информации нарушитель будет наказан в соответствии с законодательством.

Так первое задержание за распространение фейковых данных о коронавирусе произошло в городе Тяньцзинь. Также были задержаны шесть нарушителей правопорядка, с 34 горожанами была проведена профилактическая беседа.

По последним данным медицинских властей Китая, коронавирусом 2019-nCoV в КНР заразились почти 6 тысяч человек, 132 скончались. Около 1300 человек находятся в тяжелом состоянии. Всего в мире зарегистрировано 6057 заболевших. Помимо Китая, случаи заражения зафиксированы еще в более чем десятке стран. В России на данный момент подтвержденных случаев заражения китайским коронавирусом не выявлено, сообщает Роспотребнадзор.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

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