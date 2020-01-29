российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 января 2020, 11:32 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Китае несколько человек арестовали за фейки о коронавирусе

Китайские правоохранители начали задерживать граждан за ложную информацию о коронавирусе нового типа. Об этом сообщает Xinhua.

По данным агентства, управление общественной безопасности постоянно отслеживает публикации в интернете на тему нового заболевания. Это делается в целях предотвращения общественной паники. В случае обнаружения недостоверной информации нарушитель будет наказан в соответствии с законодательством.

Так первое задержание за распространение фейковых данных о коронавирусе произошло в городе Тяньцзинь. Также были задержаны шесть нарушителей правопорядка, с 34 горожанами была проведена профилактическая беседа.

По последним данным медицинских властей Китая, коронавирусом 2019-nCoV в КНР заразились почти 6 тысяч человек, 132 скончались. Около 1300 человек находятся в тяжелом состоянии. Всего в мире зарегистрировано 6057 заболевших. Помимо Китая, случаи заражения зафиксированы еще в более чем десятке стран. В России на данный момент подтвержденных случаев заражения китайским коронавирусом не выявлено, сообщает Роспотребнадзор.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 29.01.20

Черногория отправляет спецназ на границу с Сербией. / Разработана первая в мире вакцина против коронавируса, но ликовать еще рано. / Аналитик предрек «регулярные, изощренные и смертоносные» атаки на войска США. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Эпидемии

Разработана первая в мире вакцина против коронавируса, но ликовать еще рано

Еще одна авиакомпания временно прекращает полеты в Китай из Екатеринбурга

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу и Японию из-за китайского коронавируса

В Минздраве рассказали о степени риска и сроках завоза коронавируса в Россию

В Москве прошел молебен о спасении от коронавируса

Власти КНР назвали новый способ передачи коронавируса и дали совет, как им не заразиться

Из-за коронавируса возникла угроза закрытия обслуживающих Apple заводов

«Таганский ряд» и вузы получили предписание Роспотребнадзора из-за китайского коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Китай, Эпидемии,