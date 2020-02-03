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Понедельник, 3 февраля 2020, 12:22 мск

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Зараженная коронавирусом китаянка родила здорового ребенка

Фото: russian.news.cn

В китайской больнице женщина, у которой выявили коронавирус нового типа, родила здоровую дочь. Об этом сообщает местный новостной портал ECNS.

Женщину госпитализировали в городе Харбин на 38-й неделе беременности. Так как состояние пациентки ухудшалось, было принято решение провести кесарево сечение. В результате родилась девочка весом около 3 кг. Медики оценили здоровье младенца на десять из десяти баллов по шкале Апгар.

У малышки взяли анализ на вирус 2019-nCoV 31 января и 2 февраля. Оба теста показали отсутствие в организме девочки инфекции. В настоящее время мать и дочь находятся под наблюдением докторов в изолированных палатах. По словам врачей, женщина идет на поправку.

Ранее китайское агентство «Синьхуа» опубликовало рассказ 44-летней жительницы китайского города Чунцин по фамилии Цзян. Женщина излечилась от коронавируса нового типа и поведала, какого ей было бороться с инфекцией.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

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