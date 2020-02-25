Белому дому потребовалось $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Администрация главы США Дональда Трампа попросила у конгресса $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом пишет Politico. По словам пресс-секретаря административно-бюджетного управления Белого дома Рейчел Сэммел, около $1 млрд из этой суммы предполагается направить на разработку и испытание вакцины, на повышение эффективности мероприятий по борьбе с заболеванием и закупку необходимого оборудования. Куда пойдут оставшиеся $1,5 млрд, не уточняется.

По данным издания, авторы инициативы считают, что частью необходимой суммы могут стать средства, неизрасходованные на борьбу с вирусом Эбола. Напомним, вспышка коронавируса нового типа (2019-nCoV) произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань, где проживают 12 млн человек. Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного масштаба. Как писал «Новый День», по данным на утро 25 февраля, новым коронавирусом заразились более 80 тыс. человек, 2699 человек умерли, 27668 – выздоровели.

За пределами КНР случаи заражения выявлены более чем в 25 странах.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.02.20

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