российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 февраля 2020, 13:22 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Белому дому потребовалось $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

Фото: «Синьхуа»

Администрация главы США Дональда Трампа попросила у конгресса $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом пишет Politico. По словам пресс-секретаря административно-бюджетного управления Белого дома Рейчел Сэммел, около $1 млрд из этой суммы предполагается направить на разработку и испытание вакцины, на повышение эффективности мероприятий по борьбе с заболеванием и закупку необходимого оборудования. Куда пойдут оставшиеся $1,5 млрд, не уточняется.

По данным издания, авторы инициативы считают, что частью необходимой суммы могут стать средства, неизрасходованные на борьбу с вирусом Эбола. Напомним, вспышка коронавируса нового типа (2019-nCoV) произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань, где проживают 12 млн человек. Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного масштаба. Как писал «Новый День», по данным на утро 25 февраля, новым коронавирусом заразились более 80 тыс. человек, 2699 человек умерли, 27668 – выздоровели.

За пределами КНР случаи заражения выявлены более чем в 25 странах.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.02.20

В черногорской армии назревает бунт. / Туристы боятся летать в Италию, но деньги за отказ от туров им не вернут. / Антарктическую станцию Украины накрыл слой кровавых хламидомонад. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Богатейшие люди мира обеднели на 140 млрд долларов за день

Индийцы заменят китайцев на дальневосточных стройках

Италия под натиском коронавируса: число зараженных и жертв быстро растет. Власти боятся даже думать об изоляции Милана

В Китае наконец создана эффективная вакцина от коронавируса – заявление посла в России

Коронавирус вынудил Джорджо Армани закрыть свои фабрики и офисы в Италии

Нужно готовиться к худшему: МВФ предрек серьезные последствия для мировой экономики из-за коронавируса

Италия: коронавирус распространяется стремительно

Коронавирус продолжает активно распространяться за пределами Китая и убивать людей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Здоровье, Наука, Политика, Россия, Экономика, Китай, Коронавирус из Китая, США, Эпидемии,