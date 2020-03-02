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Понедельник, 2 марта 2020, 11:36 мск

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Северная Корея вновь произвела пуски неопознанных снарядов

Северная Корея произвела два пуска неопознанных снарядов в сторону Японского моря, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. «Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков и находятся в состоянии готовности», – говорится в сообщении.

Известно, что снаряды (вероятно, ракеты), были запущены из окрестностей города Вонсан, однако об их типе и характеристиках полета ничего не сообщается. Эти пуски стали первыми, осуществленными КНДР в 2020 году.

Министерство обороны Японии в свою очередь заявило, что снаряды не достигли исключительной экономической зоны (ИЭЗ) страны в Японском море. Там также добавили, что никакого ущерба кораблям или самолетам гражданской авиации, находившимся в регионе пусков не зафиксировано.

Напомним, что в конце прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его страна скоро представит миру новое стратегическое вооружение. В прошлый раз «неопознанные снаряды» КНДР запускала в ноябре 2019 года.

Пхеньян, Иван Гридин

Пхеньян. Другие новости 02.03.20

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Метки / Северная Корея

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