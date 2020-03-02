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Понедельник, 2 марта 2020, 15:25 мск

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Samsung и LG приостановили работу заводов в Южной Корее

Фото: «Синьхуа»

Из-за стремительного распространения коронавируса нового типа Covid-19 в Южной Корее была остановлена работа заводов Samsung и LG. В частности, прекратилось производство новых смартфонов Samsung Galaxy Z Flip и Galaxy S20.

Как отмечает, Reuters, ранее Samsung уже приостанавливала работу предприятия после того, как инфекция была выявлена у одного из сотрудников. Сейчас на заводе проводится тщательная всесторонняя дезинфекция. LG Innoteck, которая производит для Apple модули для камер, так же закрыла завод для дезинфекции, передает Live24.

На момент публикации данной заметки, в Южной Корее неприятный диагноз был подтвержден у 4335 человек, 26 пациентов скончались, выздоровели 30 человек. Всего же заболевание выявлено в 65 странах мира. Число людей с подтвержденным диагнозом «Covid-19» превысило 89 тыс., умерло более 3 тыс. пациентов, излечилось – более 45 тыс. человек.

Первые случаи заболевания коронавирусом нового типа были зафиксированы в декабре прошлого года в китайском мегаполисе Ухань, где проживает 12 млн человек.

Сеул, Иван Гридин

Сеул. Другие новости 02.03.20

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