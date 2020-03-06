На борту карантинного лайнера в США находятся четыре гражданина России

На борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит на карантине из-за коронавируса у берегов США, находятся четверо россиян. В компании-операторе судна сообщили, что все граждане РФ являются членами экипажа.

Российские дипломаты ждут подтверждения этой информации, передает РИА «Новости». Посольство России в США направило запрос американским властям и ожидает ответа.

Grand Princess стоит на карантине в порту Калифорнии. Первой жертвой коронавируса в штате как раз оказался один из пассажиров круизного лайнера. На борту находятся 2383 пассажира и 1100 членов экипажа.

Напомним, лайнер Diamond Princess находился на карантине в японском порту с 4 февраля, после того как у 80-летнего жителя Гонконга, сошедшего на берег, выявили пневмонию, вызванную вирусом нового типа. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тысячи пассажиров и членов экипажа, в их числе 24 путешественника из России. Коронавирусом заразились более 700 человек, шестеро умерли.

Сан-Франциско, Зоя Осколкова

Сан-Франциско. Другие новости 06.03.20

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