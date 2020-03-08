Италия закроет выезд и въезд в провинции из-за коронавируса

Власти Италии подготовили распоряжение, согласно которому будет запрещен въезд и выезд из ряда провинций страны. Об этом сообщают Bloomberg и Corriere della Sera. Поводом для столь кардинальных мер стала вспышка коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. Применить карантинные меры предлагается в отношении Ломбардии, столицей которой является Милан, Римини, Пармы, Пьяченцы, Реджо-Эмилии, Модены, Пезаро-э-Урбино, Венеции, Падуя, Алессандрия и Асти.

Власти намерены ограничить въезд и выезд людей из данных регионов. Исключения будут сделаны при наличии серьезных причин семейного или делового характера. Ограничительные меры предлагается распространить не только на передвижение людей. Будут закрыты школы, музеи, бассейны и театры.

Любопытным из предложенного оказался подход к работе общепита. Бары и рестораны продолжат работу при условии, что посетители должны соблюдать дистанцию в 1 метр друг от друга. В противном случае заведения закроют. Как это будет регулироваться, и сможет ли гарантировать защиту от заражения, остается непонятным.

Кроме того, под запретом окажутся все спортивные и культурные и иные массовые мероприятия. Церкви будут открыты, но должны гарантировать, что в них не будут собираться толпы. Гражданские и религиозные церемонии, в том числе похоронные, будут приостановлены. В документе сказано, что нарушение перечисленных мер наказуемо.

Предполагается, что меры будут действовать вплоть до 3 апреля, а при необходимости власти их продлят. На сегодняшний день Италия является главным очагом коронавирусной инфекции в Европе. В стране лабораторно подтверждено 5883 случаев заражения Covid-19 и 233 смертельных исхода.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 08.03.20

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