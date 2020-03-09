Семеро иранцев умерли, выпив метанол от коронавирусной инфекции

В Иране смертельно отравились семь человек, которые употребили метиловый спирт в надежде защититься от заражения коронавирусом нового типа Covid-19, сообщает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что ЧП случилось в провинции Альборз. Агентство сообщает лишь о погибших, однако число отравившихся метанолом может быть выше. Известно, что люди поддались панике и прочли рекомендации употребить метиловый спирт в интернете. Они были убеждены, что этот метод спасет их от коронавируса, не учтя, что метанол является сильным ядом, рассказал представитель местной прокуратуры Мохаммад Агаяри.

На сегодняшний день в Иране лабораторно подтверждено 6566 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Болезнь унесла жизни 194 пациентов, 2134 человека излечились. Всего в мире новой инфекцией успели заразиться более 110 тыс. человек.

Тегеран, Иван Гридин

Тегеран. Другие новости 09.03.20

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