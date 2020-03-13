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Пятница, 13 марта 2020, 14:11 мск

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Зараженный коронавирусом японец намерено распространял инфекцию

Фото: Reuters

Японская полиция заинтересовалась сообщениями о гражданине, у которого диагностировали коронавирус. Мужчина, зная, что болен, ходил по общественным местам. Об этом сообщает телеканал NHK.

Наличие COVID-19 выявили у жителя города Гамагори, префектуры Айти на острове Хонсю 4 марта. Вместо того чтобы сидеть дома, мужчина отправился в ресторан. При этом сотрудникам заведения он сообщил, что инфицирован.

Позднее ресторан закрыли, стало известно, что коронавирусом заразилась одна из официанток. Нет точной информации о том, что женщина подхватила инфекцию именно от этого посетителя.

Источники телеканала говорят, что заболевший коронавирусом прежде, чем посетить заведение, заявил своим родным, что намерен распространять COVID-19 среди других людей. Теперь полиция собирается его допросить.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 13.03.20

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